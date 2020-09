OL : Inquiétude de Garcia sur la fin du mercato lyonnais

Rudi Garcia a fait le point sur le mercato estival de l’ OL, avant la fermeture de ses portes le 5 octobre. Il confirme le départ de Bertrand Traoré et s'inquiète de la fin du marché des transferts.

OL : Garcia, « Bertrand Traoré est en instance de départ »

A trois semaines de la clôture du mercato de l’été, l’OL n’est pas certain de garder ses joueurs importants. Après avoir transféré Martin Terrier (Stade Rennais), Amine Gouiri (OGC Nice), Fernando Marçal (Wolverhampton), Rafael (Basaksehir), Kenny Tete (Fulham FC) et Ciprian Tatarusanu (AC Milan), l’Olympique Lyonnais est sur le point de vendre Bertrand Traoré à Aston Villa. Rudi Garcia a confirmé le transfert de ce dernier dans les tuyaux. « Il est en instance de départ. Ça avance pour lui, mais ce n'est pas fait », a lâché l’entraineur de l’Olympique Lyonnais. Outre le Burkinabé proche de retourner en Angleterre, Jeff Reine-Adélaïde a des envies d'ailleurs. Son nom est associé au Stade Rennais depuis qu’il a ouvert la porte de sortie de l’OL. De façon plus globale, Rudi Garcia regrette le départ de plusieurs joueurs. « Si nous avions été en mesure de garder le même groupe que lors de l’épopée en Ligue des Champions, nous aurions pu avoir de grandes ambitions pour cette saison », a-t-il glissé en conférence de presse.

Rudi Garcia redoute une fin de mercato terrible pour Lyon

Après la première vague de départ, Rudi Garcia redoute une fin de mercato compliquée pour Lyon. En effet, le capitaine Memphis Depay est la priorité de son compatriote Ronald Keoman, nouveau coach du FC Barcelone. Houssem Aouar dispose d’un bon de sortie et est harcelé par Arsenal, la Juventus et Manchester City. Quant à Moussa Dembélé, Manchester United le veut dans son effectif et son profil plaît aussi à l’AC Milan. De quoi faire perdre la sérénité à Rudi Garcia. « Le mercato se termine le 5 octobre. Nous sommes obligés d’attendre la fermeture du marché pour voir si des reconversions internes peuvent fonctionner et si nous avons vraiment besoin de recruter ou non au poste de latéral droit », a-t-il déclaré.