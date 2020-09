AS Monaco : Un souci déjà identifié avec Wissam Ben Yedder

Performant la saison dernière, Wissam Ben Yedder éprouve quelques difficultés en ce début de saison 2020-2021. Nabil Djellit croit savoir pourquoi l’attaquant de l’AS Monaco est moins brillant cette saison.

Bon début de saison pour l’AS Monaco

L’AS Monaco s’est renforcée cet été et réalise un bon début de saison sous la houlette de son nouvel entraîneur Niko Kovac. Hier dimanche, les Monégasques ont battu les Nantais (2-1), pour le compte de la 3e journée de Ligue 1. Le club de la Principauté affiche déjà ses ambitions, à savoir jouer de nouveau les premiers rôles en Ligue 1 et finir sur le podium pour une qualification en Ligue des champions en fin de saison. Mais Wissam Ben Yedder, l’attaquant-vedette de la formation du Rocher, ne s’est pas encore mis en valeur depuis le début de la nouvelle saison. Pour Nabil Djellit, il ne faut pas chercher bien loin pour trouver les raisons de la baisse de régime de l’ancien du FC Séville.

Wissam Ben Yedder plombé par le départ d’Islam Slimani

Sur son compte Twitter, le journaliste de France Football pense que « Ben Yedder fera des stats mais si on veut l’optimiser c’est en 4 4 2 ou 4 2 3 1… Il est en panne depuis le début de saison ». Selon le confrère, « le départ de Slimani ne l’a pas aidé ». En effet, associé à Islam Slimani sur le front de l’attaque monégasque la saison dernière, l’international français était irrésistible. Kevin Volland, recrue estivale de l’AS Monaco, devrait pouvoir jouer rapidement le rôle de l’attaquant algérien.