OM Mercato : Bundesliga, nouveau terrain de chasse de Longoria

Pablo Longoria ne devrait pas relâcher ses efforts avant d’avoir trouvé un nouvel attaquant pour l’ OM cet été. La Bundesliga serait devenue son nouveau terrain de chasse. Le directeur du football de l’Olympique de Marseille y aurait déjà déniché trois profils séduisants.

Offensive de l’ OM en Bundesliga ?

Avec son bon début de saison (2 victoires en 2 matchs contre le Stade Brestois et le PSG), André Villas-Boas est en position de force pour demander ce qu’il veut. Et ce que veut l’entraîneur de l’ OM, c’est un nouvel attaquant cet été pour épauler Dario Benedetto. Une demande reçue 5/5 par Pablo Longoria qui s’active depuis. Après avoir sondé plusieurs pistes (Boulaye Dia, El Bilal Touré…), le grand patron du recrutement de l’Olympique de Marseille aurait décidé de se tourner vers l’Allemagne pour dénicher l’oiseau rare. Selon les informations de France Football, le responsable espagnol aurait même déjà débusqué trois profils séduisants en Bundesliga.

Quel attaquant pour l’Olympique de Marseille ?

Selon l’hebdomadaire sportif, il s’agit d’abord du Danois Yussuf Poulsen, joueur du Red Bull Leipzig. Combatif et prompt à faire le repli défensif, l’attaquant de 26 ans ne semble pourtant pas très apprécié par l’entraîneur Julian Nagelsman. Ce dernier ne serait donc pas opposé à un départ de son joueur, si cette opération peut renflouer les caisses du Red Bull Leipzig qui a décidé de resserrer son budget en raison de la crise économique provoquée par la situation sanitaire liée à la pandémie de coronavirus. De plus, Yussuf Poulsen souhaite plus de temps de jeu afin d’accroître ses chances d’être appelé en sélection danoise pour le prochain Euro. Autant de bonnes nouvelles pour l’ OM, mais il faudrait aligner pas moins de 10 millions d’euros pour convaincre les décideurs du RB Leipzig de céder leur joueur. Autre attaquant visé par Pablo Longoria en Bundesliga, Joel Pohjanpalo. Après son prêt à Hambourg la saison dernière, ce Finlandais de 25 ans ne devrait pas être retenu par le Bayer Leverkusen, son club propriétaire. Combatif et très bon de la tête, Joel Pohjanpalo pourrait être cédé par le Bayer Leverkusen contre 5 millions d’euros. Un prix largement dans les cordes du club marseillais malgré la crise économique. Et pourtant, c’est Lucas Alario, autre joueur du Bayer Leverkusen qui attirerait le plus Pablo Longoria, et ce n’est pas à tort. L’international argentin (7 sélections, 3 buts) est doté d’un redoutable pied gauche et d’un remarquable sang-froid devant les buts et sort régulièrement vainqueur de ses duels aériens. Autant de qualités pour lesquelles Lucas Alario souhaite plus de temps de jeu dans un club présent en Ligue des champions. Si le désir de l’attaquant argentin de 27 ans est une bonne nouvelle pour l’ OM, il faudrait en revanche aligner 15 millions d’euros pour espérer le signer. Mais le Bayer Leverkusen pourrait revoir ce prix à la baisse. De plus, Lucas Alario n’est pas un élément clé du système mis en place par l’entraîneur Peter Bosz et un prêt n’est pas à exclure.