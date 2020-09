Montpellier HSC - OL : Doute de Der Zakarian, Garcia répond

Le Montpellier HSC reçoit l’OL ce mardi soir pour le compte de la première journée en retard de Ligue 1. Michel Der Zakarian ne sait pas qui de Téji Savanier ou de Florent Mollet il devra titulariser au poste de meneur de jeu.

Montpellier HSC : Téji Savanier ou Florent Mollet titulaire face à l’OL ?

Pour la réception de l’OL ce mardi soir à 20h, Michel Der Zakarian n’a pas encore arrêté son onze de départ. L’entraîneur du Montpellier HSC a un petit souci. Il ne sait pas qui de Téji Savanier ou de Florent Mollet il devra titulariser au poste de meneur de jeu, tant les deux joueurs sont pétris de talent. Présent en conférence de presse, le coach montpelliérain n’a pas tari d’éloges pour ses deux meneurs de jeu. Michel Der Zakarian pense qu’il est « mieux d’avoir des joueurs qui peuvent jouer à plusieurs postes et qui peuvent être performants et apporter un plus à l’équipe. C’est bien d’avoir des Flo, des Téji ». D’ailleurs, le technicien héraultais n’est pas seulement satisfait de Téji Savanier et de Florent Mollet, mais de tous les milieux de terrain du Montpellier HSC. « Tous les milieux que j’ai, je suis content de les avoir. Je suis content d’avoir de la concurrence », s’est-il félicité. Le coach rappelle toutefois que « tout le monde veut jouer mais il n’y en a que 11 qui joue ».

Quelle réponse de Rudi Garcia ?

L’OL, qui reste sur un match nul face aux Girondins de Bordeaux (0-0), voudrait se relancer contre le Montpellier HSC. Présent en conférence de presse, Rudi Garcia sait que la mission ne sera pas facile. L’entraîneur lyonnais souhaite un jeu ouvert et craint de voir les Montpelliérains se recroqueviller en défense. De plus, l’ancien coach marseillais estime que le club pailladin « a vraiment de la qualité », « met beaucoup d’intensité notamment dans les duels » et est « redoutable à jouer chez lui, c’est toujours difficile d’aller jouer à Montpellier ». Mais Michel Der Zakarian et ses joueurs ne doivent pas se méprendre sur les propos de Rudi Garcia, car ce dernier prévient que les Lyonnais veulent « être les premiers au classement demain soir ». Et cela « passe par une victoire » contre le Montpellier HSC.