RC Lens Mercato : Avenir au RCL, décision de Gaëtan Robail

Le RC Lens a disputé ses trois premiers matchs en Ligue 1, sans Gaëtan Robail. Ce dernier fait face à une forte concurrence et son avenir dans le Nord est incertain. Malgré tout, l’attaquant a pris la décision de rester au Racing Club.

Gaëtan Robail « veut rester au RC Lens et gagner sa place »

Gaëtan Robail n’a pas du tout l’intention de quitter le RC Lens, malgré le manque de temps de jeu avec le nouvel entraineur du club promu. En effet, Franck Haise a choisi ses hommes en attaque et l’ailier gauche de 26 ans n’est pas parmi les titulaires. Pour preuve, il n’a joué aucun des trois matchs de ce début de saison. Contre l’OGC Nice et le PSG, Gaëtan Robail est resté sur le banc de touche. Face au FC Lorient, il n’était pas dans l’effectif des Lensois. Selon son agent, il « a été laissé au repos, car il a ressenti une gêne musculaire la veille du match contre les Merlus ». Le représentant du N°9 du RC Lens a confié ensuite à La Voix du Nord que son protégé n’a pas refusé de rejoindre la réserve du club. « J’entends que Gaëtan aurait refusé d’aller jouer avec la réserve. C’est complètement faux. Quand on lui a demandé d’y aller, il n’y a jamais eu de souci », a-t-il mis au point. En d’autres termes, Gaëtan Robail n’est pas engagé dans un bras de fer avec le RCL, en vue d'un départ. « Il veut rester au RC Lens et gagner sa place », a assuré le clan du joueur de 26 ans à Florent Ghisolfi, coordinateur sportif des Sang et Or.

Gaëtan Robail sous contrat jusqu'en 2023

Gaëtan Robail est sous contrat au RC Lens jusqu’en juin 2023. La saison dernière, il a marqué 7 buts pour 4 passes décisives en Ligue 2 , en 24 apparitions. Il a été titulaire 21 fois en championnat. Le natif du Pas-du-Calais est arrivé du PSG au club nordiste l’été 2019, contre un montant d’un million d’euros. Après une saison avec le promu, il vaut désormais 1,2 M€. Concernant la concurrence à laquelle il est confronté, il faut noter que le club Artois s'est renforcé offensivement cet été en recrutant Gaël Kakuta, Ignatius Ganago et Corentin Jean (option d'achat levée), en plus de Florian Sotoca et Simon Banza qui sont restés.