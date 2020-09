RC Lens Mercato : Un coup de Claude Puel au RCL ?

Pour un coup dur, l’arrivée de l’ ASSE sur les plates-bandes du RC Lens sur un dossier mercato en est un. Alors que le RCL cherche à s’offrir les services d’ Enzo Crivelli, les Verts de l’ASSE débarquent sur la piste avec l’intention de faire du buteur de 25 ans le remplaçant de Loïs Diony.

Claude Puel s'invite sur une cible du RC Lens

Avec 2 victoires en 3 matchs, le RC Lens réalise un début de saison ambitieux. Le succès du Racing Club de Lens face au PSG (1-0) ne trompe cependant pas ses dirigeants qui connaissent la justesse de l’effectif mis à la disposition de Franck Haise. Les responsables lensois continuent donc de manoeuvrer pour apporter des solutions complémentaires à leur coach. C’est dans cette idée que le RCL s’est lancé aux trousses d’ Enzo Crivelli, le buteur français d’Istanbul. Ses 14 buts en 41 matchs confirment sa progression à 25 ans. Petit problème, le Racing Club de Lens n’est pas seul sur le dossier. Il est même concurrencé par un club, l’ As Saint-Étienne en l’occurrence.

Enzo Crivelli à l'ASSE ou au RCL ?

Claude Puel serait aux trousses d’ Enzo Crivelli. L’attaquant formé aux Girondins de Bordeaux est notamment passé par le SC Bastia en prêt avant de signer au SCO Angers. Prêté ensuite au Stade Malherbe de Caen, il a signé avec ce club où il a évolué jusqu’en 2019, année de son départ en Turquie. Claude Puel, à la recherche d’un remplaçant de Loïs Diony, aurait jeté son dévolu sur ce joueur. Même s’il n’est pas la priorité du club stéphanois pour cet été, Crivelli est dans les petits papiers du coach. À choisir pour sa destination entre ces deux formations françaises, il devrait opter pour les Verts de l’AS Saint-Étienne en cas de duel avec le RC Lens. L’ASSE ayant plus de chance de se qualifier à une compétition européenne la saison prochaine. Les Sang et Or visent quant à eux le maintien pour cette saison.