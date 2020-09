OL Mercato : Aulas fixe un prix de folie pour Reine-Adelaïde

Désireux de quitter l’ OL cet été, Jeff Reine-Adelaïde ne devrait pas être retenu. En revanche, Jean-Michel Aulas et son staff n’ont aucune intention de brader le milieu offensif de 22 ans.

OL : Jeff Reine-Adelaïde sur le départ

Longuement blessé la saison dernière, Jeff Reine-Adelaïde a perdu son statut de titulaire. Aussi, le temps de jeu de l’ancien joueur d’Arsenal s’est considérablement réduit. Une situation qui ne lui plaît pas du tout et pour laquelle il avait alerté l’entraîneur Rudi Garcia et les dirigeants lyonnais plusieurs fois. Mais les promesses qu’il aurait reçues n’ont jamais été tenues. Agacé par cette situation, Jeff Reine-Adelaïde a décidé de se répandre dans la presse pour demander son départ de l’ OL cet été. Bonne nouvelle pour le Stade Rennais FC en quête d’un renfort offensif. Cependant, Jean-Michel Aulas et son bureau auraient déjà refusé une offre de 22 millions d’euros (bonus compris) pour l'international Espoirs français.

Quel prix pour l’ancien du SCO Angers ?

Les dirigeants de l’OL ne sont pas opposés à un départ de Jeff Reine-Adelaïde. Mais ils ne veulent pas le vendre à perte, après l’avoir acheté à 25 millions d’euros en provenance du SCO Angers l’été dernier. Selon les informations de France Football, l’Olympique Lyonnais réclame 35 millions d’euros avant de céder le milieu offensif. En ces temps de crise économique, ce prix pourrait faire fuir les prétendants du joueur, à commencer par le Stade Rennais FC…