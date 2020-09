OM - ASSE : La jauge réduite de 5 000 à 1 000 spectateurs !

Le match qui oppose l’OM à l’ ASSE jeudi (21h) au Vélodrome se jouera devant moins de 5 000 spectateurs. La préfecture des Bouches-du-Rhône a décidé de rabaisser la jauge à 1000, selon les informations de RMC Sport relayées par Evect.

Le choc entre l’OM et l’ASSE se jouera finalement ce jeudi 17 septembre, au Stade Vélodrome. Cette rencontre comptant pour la 1re journée de la Ligue 1 était prévue initialement le 21 août dernier, mais elle avait été reportée en raison de plusieurs cas positifs de covid-19 au sein de l’équipe de l’Olympique de Marseille. Finalement, cette rencontre ne pourra pas se disputer devant 5 000 supporters conformément à la jauge fixée par le gouvernement. Et pour cause, la préfecture des Bouches-du-Rhône a décidé de réduire le nombre de spectateurs à 1 000. Les autorités locales évoquent une circulation très active du coronavirus dans la cité phocéenne pour justifier leur décision, si l’on en croit la source.

Marseillais et Stéphanois pour une place en tête de la Ligue 1

Avant de s’affronter, l’OM et l’ASSE sont respectivement 5e et 4e de Ligue 1. Les Phocéens ont remporté leur premier match contre le Stade Brestois (3-2) et sont sortis victorieux du classico électrique contre le PSG (1-0). Quant aux Stéphanois, ils ont battu le FC Lorient et le RC Strasbourg sur le même score de (2-0). L'Olympique de Marseille et l'AS Saint-Étienne s'affrontent donc pour une place en tête de la Ligue 1. En effet, le vainqueur de ce match en retard passera directement devant le Stade Rennais et l'AS Monaco, les deux leaders provisoires du championnat.