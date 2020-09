RC Lens Mercato : Michelin évoque ses objectifs et son avenir

Clément Michelin souhaite réaliser une grosse saison avec le RC Lens. Après quoi, le défenseur Lensois envisage de poursuivre sa carrière à l’étranger.

RC Lens : Clément Michelin décidé à s’imposer

Joueur du RC Lens, promu en Ligue 1 cette saison, Clément Michelin a « forcément des objectifs » à atteindre. Il se présente comme étant « quelqu’un d’ambitieux ». Sur les antennes de RMC Sport, le défenseur du RCL a révélé que son objectif personnel cette année est de « faire une saison pleine en Ligue 1, enlever cette étiquette de joueur fragile, souvent blessé ». Clément Michelin ne veut plus de cette étiquette très peu flatteuse. Il va donc se battre pour s’imposer dans l’effectif des Sang et Or. « Je dois montrer de quoi je suis capable en Ligue 1 », a-t-il martelé.

Le Lensois attiré par la Liga et la Bundesliga

Par contre, Clément Michelin n’a aucune intention de s’éterniser au RC Lens. Une fois son objectif avec le club lensois réalisé, le défenseur envisage de poursuivre sa carrière en Bundesliga ou en Liga. « Pour la suite, la Liga et la Bundesliga sont deux championnats que j’aime. De base, je suis même tourné vers l’Espagne, le jeu Espagnol j’adore », a-t-il expliqué. Mais il « ne ferme pas la porte à un grand club Français ». Les prétendants ne doivent cependant pas se manifester maintenant, car cette saison le joueur a « pour objectif de faire mieux que le maintien avec le RC Lens ». Et il est sûr d’y parvenir.