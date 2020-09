ASSE : Silva forfait, Neyou et Nordin incertains contre l'OM

Claude Puel, entraineur de l’ ASSE, a évoqué le match contre l’OM, en conférence de presse. Il a confirmé l’absence de Gabriel Silva et a annoncé qu'une décision serait prise mercredi pour Yvan Neyou et Arnaud Nordin.

ASSE : Décision pour Neyou et Nordin mercredi

L’ASSE ne pourra pas compter sur Gabriel Silva lors du match contre l’OM jeudi (21h). Blessé à la cuisse, durant la préparation estivale, le défenseur brésilien est toujours indisponible. Quant à Yvan Neyou et Arnaud Nordin, ils sont incertains. Claude Puel attend la dernière séance d’entraînement de mercredi pour prendre une décision concernant le milieu de terrain et l’ailier gauche formé à l’AS Saint-Étienne. « Arnaud Nordin a pris une bonne semelle, il n'est pas forcément forfait. On fera le point d'ici le match. On fera le point également pour Neyou, il a quelques petits bobos », a fait savoir l’entraineur des Verts.

Deux victoires pour l'équipe de Puel, 0 but encaissé

Claude Puel et sa génération de jeunes joueurs ont déjà enregistré deux victoires d'entrée, respectivement contre le FC Lorient (2-0) et le RC Strasbourg (2-0). Deux succès sans un seul but encaissé par Jessy Moulin, le nouveau gardien de but N°1 de l'ASSE. Claude Puel ne songe pas, pour l'instant, aux joueurs écartés, notamment Wahbi Khazri, Ryad Boudebouz, Stéphane Ruffier ou encore Miguel Trauco. Par ailleurs, Loïs Diony et Yann M'Vila, qui étaient aussi poussés dehors, ont trouvé un point de chute. Le premier s'est engagé avec Angers SCO, tandis que le second a signé à l'Olympiakos Le Pirée en Grèce.