PSG - Metz : Mbappé forfait, Marquinhos et Icardi de retour

Kylian Mbappé est forfait pour le match du PSG contre le FC Metz au Parc des Princes, mercredi (21h). Thomas Tuchel enregistre cependant le retour de deux joueurs testés positifs à la covid-19 et absents lors du classico contre l’OM.

PSG : Mbappé toujours indisponible, Navas et Kehrer incertains

Absent du groupe du PSG contre le RC Lens et face à l’OM, Kylian Mbappé est toujours indisponible. Il ne jouera donc pas contre le FC Metz, tout comme la recrue Alessandro Florenzi. En revanche, Marquinhos et Mauro Icardi sont de retour, après avoir été déclaré positifs au test de coronavirus avant le match perdu contre le Racing Club (1-0). Quant à Keylor Navas et Thilo Kehrer, ils sont « pour le moment incertains », selon le technicien allemand. « Kylian Mbappé et Alessandro Florenzi ne seront pas avec nous, et les trois joueurs qui ont pris un carton rouge contre Marseille. Le reste du groupe est disponible. Certains nous rejoignent à l'entraînement aujourd'hui. Nous ferons certains choix plus tard », a confié Thomas Tuchel, en conférence de presse d’avant match. Les joueurs exclus lors du classico et suspendus immédiatement sont Neymar, Leandro Paredes et Layvin Kurzawa.

Deux défaites en pleine crise de covid-19

Pour mémoire, le PSG avait dénombré 7 cas positifs à la covid-19. En plus de Kylian Mbappé, Marquinhos et Mauro Icardi, il y avait Neymar, Leandro Paredes, Navas et Angel Di Maria. Après leur défaite à Lens, les Parisiens se sont inclinés au Parc des Princes devant l'Olympique de Marseille, dimanche soir, en clôture de la 3e journée de Ligue 1. Ils sont du coup 18es au classement avant de recevoir le FC Metz (17e).