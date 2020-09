PSG Mercato : Tuchel agacé des questions sur son avenir

Thomas Tuchel, entraineur du PSG, s’est montré agacé en conférence de presse par des questions récurrentes sur son avenir, surtout après la finale perdue en Ligue des champions et les deux défaites en Ligue 1.

PSG : Tuchel, « je ne lis pas ce qui se dit sur mon avenir »

Thomas Tuchel est sous contrat au PSG jusqu’en juin 2021. Après deux exercices, il est donc dans sa dernière année de bail dans la capitale. La saison dernière, le technicien allemand a réussi à qualifier le club de la capitale pour une finale historique en Ligue des champions. Toutefois, la rumeur sur son départ a refait surface après avoir perdu les deux premiers matchs du championnat. « C’est toujours comme ça. Ce n’est pas nouveau », a rappelé Thomas Tuchel. « S’il perd une finale, il doit partir, s’il perd contre le Borussia Dortmund, il doit sortir. S’il perd ça, s’il perd ça … C’est un sport ici », s'est-il agacé ensuite. Face à la rumeur et aux spéculations sur son avenir, le coach du PSG se dit serein. « Je ne lis pas ce qui se dit sur mon avenir, je suis calme » a-t-il déclaré pour finir.

Palmarès de Thomas Tuchel au Paris SG

Successeur d’Unai Émery sur le banc de touche des Parisiens, Thomas Tuchel a gagné presque tous les trophées et titres nationaux en deux saisons. Deux titres de champion de la Ligue 1 (en 2019 et 2020), une coupe de France et une coupe de la Ligue en 2020, deux trophées des champions (2018 et 2019), jusqu'à une finale de Ligue des champions en 2020 perdue aux dépens du Bayern Munich (1-0) le 23 août dernier, à Lisbonne.