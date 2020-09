Bordeaux : Le club réagit à la jauge de 1000 spectateurs

Pour lutter contre la propagation du coronavirus en Gironde, la préfecture a décidé de réduire la jauge de 5000 à 1000 spectateurs. Les Girondins de Bordeaux comprennent les autorités préfectorales face à la nécessité de privilégier la santé du public et renoncent à accueillir des spectateurs au Matmut Atlantique.

La jauge passe de 5000 à 1000 spectateurs

Face au retour en force du coronavirus en Gironde, la préfecture a pris un ensemble de mesures hier lundi pour lutter contre la propagation du virus. Parmi ces mesures, il y a la nouvelle tendance qui consiste à réduire la jauge de 5000 à 1000 spectateurs dans les stades. Ainsi, lors des prochains matchs des Girondins de Bordeaux, le Matmut Atlantique ne pourra pas accueillir 5000 spectateurs, mais seulement 1000. Le club au scapulaire a rapidement répondu à la décision des autorités préfectorales.

Bordeaux ferme son stade au public

Ce lundi, les Girondins de Bordeaux ont diffusé un communiqué pour répondre à la nouvelle décision de la préfecture de la Gironde. Le communiqué annonce que « le club a donc décidé de ne pas accueillir de public lors des prochains matchs de son équipe professionnelle ». « Le football est et doit rester un moment d’échange et de plaisir entre une équipe et son public, mais la santé de tous reste la priorité pour contenir ce virus, très présent actuellement en Gironde », ajoute le message pour justifier l’accord du club avec la décision de la préfecture. Enfin, « Bordeaux reste extrêmement vigilant et espère que la situation pourra évoluer rapidement ».