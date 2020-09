ASSE : Puel veut mettre fin à la série de l’OM au Vélodrome

Claude Puel a fixé un gros défi à l’ ASSE pour le match contre l’OM jeudi soir. Il veut voir s'arrêter la série de victoires des Marseillais contre les Stéphanois au Vélodrome.

ASSE : Claude Puel, « les séries s’arrêtent forcément un jour »

L’ASSE et l’OM ont chacun deux victoires, soit 6 points en Ligue 1, en ce début de saison. Les deux clubs qui s’affrontent jeudi au Vélodrome (coup d’envoi à 21h) sont respectivement 4e et 5e au classement provisoire. Le vainqueur sera directement leader, devant le Stade Rennais et l’AS Monaco qui ont chacun 7 points. Il y a donc un gros enjeu pour l’AS Saint-Étienne et l’Olympique de Marseille lors de ce match en retard de la 1re journée de Ligue 1. Et Claude Puel ne veut pas rater l’occasion de se hisser sur le podium et de mettre fin à la série de défaites de l’ASSE dans la cité phocéenne. « Je sais que le club n’a pas obtenu de victoire depuis longtemps là-bas. C’est un petit challenge pour le groupe. Les séries s’arrêtent forcément un jour », a-t-il déclaré en conférence de presse d’avant-match.

Puel s'attend à un OM différent de celui qui a affronté le PSG

Le manager général de l'ASSE s’est ensuite montré confiant avant le choc. Selon lui, la prestation de l’OM ne sera pas forcément la même que celle contre le PSG lors du classico de dimanche dernier. Marseille avait infligé une défaite à Paris (1-0) au Parc des Princes au terme d’un match électrique terminé à 9 contre 8. « Je ne juge pas l’OM sur son dernier match au PSG. C’était un classico, une rencontre particulière. L’instantané de dimanche dernier, ne préfigure en rien de ce que sera l’équipe olympienne, jeudi », a souligné Claude Puel.