FC Metz Mercato : Une pépite sénégalaise débarque (Off.)

Le FC Metz a officialisé le transfert d’un jeune joueur en provenance du Sénégal où les Messins ont un club partenaire. Il s'est engagé avec le club de Ligue 1 jusqu'en 2025.

FC Metz : Pape Matar Sarr rejoint les Grenats

Le FC Metz a récupéré Pape Matar Sarr à Génération Foot, club avec lequel il a un partenariat. Le joueur de 18 ans est un milieu offensif (1,80 m pour 68 kg). Il a signé un long contrat de 5 ans avec les Grenats et s’est ainsi lié au club jusqu’en juin 2025. « Ce mardi, Pape Matar Sarr s'est officiellement engagé avec le club à la Croix de Lorraine. Le néo-Messin est international U20 sénégalais et portait encore récemment le brassard de capitaine avec la sélection U17. Bienvenue Pape »,acommuniqué le FC Metz sur son site internet.

Partenariat gagnant avec Génération Foot

Notons que le partenariat entre Génération Foot et le club mosellan marche très bien, car plusieurs joueurs talentueux issus du club basé à Déni Birame Ndao (Sénégal) sont passés par Metz et brille aujourd’hui dans de grands clubs. Il s'agit de Ismaïla Sarr (Watford FC), Sadio Mané (Liverpool), Ibrahima Niane (21 ans) et Diafra Sakho (Neuchâtel Xamax FCS). Les autres joueurs issus de Génération Foot comme Pape Ndiaga Yade (20 ans), Aboubacar Lô (20 ans) et Amadou Dia N'Diaye (20 ans) sont encore sous contrat au FC Metz. Les deux derniers sont prêtés au RFC Seraing en Belgique.