OM Mercato : Longoria débarque dans un dossier chaud de l’OL

En quête d’un renfort offensif cet été, l’ OM ne se fixe aucune frontière. La dernière cible en date de Pablo Longoria serait le jeune attaquant uruguayen Facundo Pellistri, un nom bien connu dans les officines de recrutement de l’OL.

Facundo Pellistri sur les tablettes de l’ OM ?

L’ OM veut recruter un attaquant cet été pour épauler Dario Benedetto. Pablo Longoria, qui a promis de tout mettre en oeuvre pour trouver l’oiseau rare, ne cesse de multiplier les pistes. Selon la radio uruguayenne Vamos que Vamos, la dernière piste en date du directeur du football de l’Olympique de Marseille mènerait à Facundo Pellistri, attaquant de Peñarol (D1 d’Uruguay). Une cible que le club phocéen espère signer à 5-6 millions d’euros, somme accordée par Frank McCourt pour recruter un attaquant cet été. Mais la mission ne s’annonce déjà pas facile en raison de la concurrence pléthorique et de qualité pour le prodige uruguayen de 18 ans.

Grosse concurrence pour la pépite uruguayenne

Considéré comme un grand espoir du football en Uruguay, Facundo Pellistri affole plusieurs grosses écuries européennes, dont Manchester United et Manchester City. Selon Ovacion, les dirigeants de Peñarol ont déjà reçu 4 offres, dont probablement certaines en provenance d’Angleterre. « Il reste 15 jours pour que cette opération se définisse. Il ira en Europe, c'est sûr. Il a un passeport européen. Il parle parfaitement anglais », a en effet déclaré Evaristo Gonzalez à la radio locale. Mais l’ OM devra également redouter les convoitises de l’OL pour la perle uruguayenne. D’ailleurs, les recruteurs lyonnais auraient déjà transmis plusieurs propositions aux dirigeants de Peñarol. « Mais quelque chose me dit qu'il devra apprendre le français aussi », a confié le responsable du club uruguayen. Entre son budget réduit et la concurrence des trois autres mastodontes, l’ OM devra sortir le grand jeu pour espérer rafler la mise.