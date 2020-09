PSG - OM : Téléfoot, Di Maria a vraiment craché vers Alvaro

Le Classique entre le PSG et l’OM (0-1) se poursuit en dehors du terrain, même 48 heures après. Neymar accuse Alvaro Gonzalez de lui avoir lancé des insultes racistes, alors que ce dernier charge Angel Di Maria d’avoir craché sur lui. La preuve de cette seconde accusation semble désormais établie par Téléfoot.

Un crachat d'Angel Di Maria en direction d’Alvaro Gonzalez

La rencontre entre le PSG et l’OM, dimanche en conclusion de la 3e journée de Ligue 1, était très tendue. On parle beaucoup de Neymar contre Alvaro Gonzalez, accusé d’avoir lancé des insultes racistes à la star parisienne. Mais une autre affaire est venue s’ajouter à la plainte de Neymar depuis que le défenseur central marseillais a à son tour accusé Angel Di Maria de lui avoir craché dessus. Si les premières images captées par le diffuseur de Ligue 1 ne permettaient pas d’établir la preuve de cette accusation, de nouvelles images captées et isolées par la même chaîne montrent désormais que l’attaquant argentin du PSG a effectivement craché en direction du défenseur central espagnol de l’OM.

Quelle sanction pour l’attaquant du PSG ?

La commission de discipline de la LFP va se réunir demain mercredi. Les nouvelles images sont formelles, Angel Di Maria a effectivement craché en direction d’Alvaro Gonzalez, sans le toucher apparemment. Qu’est-ce qui sera pris en compte entre le fait d’avoir craché en direction du défenseur olympien et celui de ne pas l’avoir atteint ? Testé positif au coronavirus au début de ce mois, Angel Di Maria devrait croiser les doigts et souhaiter que des charges ne soient pas retenues contre lui…