OL Mercato : Memphis Depay au Barça ? la réponse d’Aulas

Alors que la rumeur du mercato annonce Memphis Depay au FC Barcelone cette semaine, Jean-Michel Aulas fait une mise au point sur le dossier du capitaine de l’OL.

Aucune offre du Barça pour Memphis Depay, selon Aulas

L’intérêt du FC Barcelone pour Memphis Depay a été confirmé par Jean-Michel Aulas. Bien avant, De Telegraaf avait annoncé un accord entre l'OL et le Barça, autour d’un montant de 25 M€ + 5 M€ de bonus. Mais le président de l’OL dément la rumeur qui annonce l’attaquant néerlandais en visite médicale en Catalogne dans les prochains jours. « Le président du FC Barcelone [Josep Maria Bartomeu, ndlr] m’a indiqué dimanche, que le Barça souffrait beaucoup de la crise du Covid-19 et n’avait pas de possibilité de faire une offre », a-t-il indiqué via son compte Twitter. Ronald Koeman, le nouvel entraineur du FC Barcelone, a pourtant coché le nom de son compatriote en tête de liste pour remplacer Luis Suarez (33 ans) poussé vers la porte de sortie des Blaugranas.

Le Néerlandais sera-t-il toujours à l'OL d'ici le 5 octobre ?

En fin de contrat le 30 juin 2021, soit dans 9 mois, Memphis Depay n’a toujours pas prolongé son contrat avec l’OL. Il veut rejoindre une écurie huppée qui joue régulièrement la Ligue des champions, contrairement à l’Olympique Lyonnais, non qualifié pour jouer la coupe d'Europe cette saison 2020-2021. La situation de l'ancien joueur de Manchester United peut donc évoluer d'ici le 5 octobre, date de fermeture du marché des transferts de l'été. Rappelons que Memphis Depay s'est engagé avec l'OL en janvier 2017 pour 16 M€, sans les bonus. Après trois saisons et demie à Lyon, il vaut 44 M€ sur le marché, selon Transfermarkt.