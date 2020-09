PSG Mercato : Echec du Paris SG pour Eric Choupo-Moting

Sauveur du PSG en Ligue des champions lors du match contre l’Atlanta Bergame, Éric Choupo-Moting n’a toujours pas trouvé de club pour rebondir. En fin de contrat avec le Paris SG depuis la fin de la saison, il avait commencé à envisager son avenir dans la capitale française après une nouvelle approche de Leonardo.

Eric Choupo-Moting - PSG, l'idée d'un accord s'éloigne

Éric Choupo-Moting n’a pas encore trouvé de club pour la saison prochaine. Le Camerounais a reçu dernièrement un coup de fil de ses anciens dirigeants au PSG, désireux de lui offrir une nouvelle chance de demeurer sous leurs couleurs. Fan du club de la capitale où il a passé deux années, l’ancien buteur de Stoke City s’est ouvert à cette éventualité. Des négociations ont donc été entamées, mais celles-ci bloquent sur un point, la durée du contrat qui lui est proposée. Leonardo, le directeur sportif brésilien, ne voudrait lui faire signer qu’un contrat d’une saison. La réponse du joueur n’est pas conforme aux attentes des responsables du club parisien. Selon RMC Sport, Éric Choupo-Moting aurait refusé de signer un contrat d’une telle durée. Le joueur de 31 ans cible un contrat d’au moins deux saisons. Sachant qu’il lui sera difficile de trouver preneur après ses 32 ans, il aimerait signer un dernier contrat qui lui permettrait de préparer la fin de sa carrière. C’est sur ce point que les avis divergeraient profondément. Le Paris Saint-Germain pourrait finalement abandonner la piste de ce joueur acheté 8 millions d'euros le 31 aout 2018.

Vendredi passé, Eric Choupo-Moting, optimiste, déclarait : « Pour le moment non il n’y a pas d’accord. Je ne peux rien dire. Mes agents sont en train de travailler. J’ai confiance en eux. Il y a contact, mais je ne peux rien dire. Pour le moment je m’entraîne et j’attends ici depuis la maison. Tout le monde sait que j’aime le PSG. Depuis deux ans, j’aime vraiment, mais je ne peux en dire plus ». Mais RMC indique qu'il ne devrait finalement pas rejoindre le club de la capitale à cause des tensions nées entre les deux parties sur la question de la durée du bail.