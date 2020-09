Stade rennais Mercato : Chelsea boucle le transfert de Mendy

Les négociations pour le transfert d’Édouard Mendy entre le Stade rennais et Chelsea sont sur le point de s'achever. Les deux clubs ont enfin trouvé un accord pour le transfert du portier de Rennais.

Le Stade rennais va laisser Édouard Mendy filer à Chelsea

Kepa Arrizabalaga a du souci à se faire. Ses dirigeants, lancés aux trousses du portier rennais Edouard Mendy, viennent d’avoir gain de cause. En effet, selon Canal+, Chelsea et le Stade rennais ont trouvé un accord pour le transfert du gardien de but. D’après cette même source, Chelsea devrait payer 22 millions d’euros pour le transfert de l’international sénégalais. Le club londonien devra ensuite verser 6 millions d’euros au SRFC sous forme de bonus. Comme le souhaitait l’entraîneur Frank Lampard, Édouard Mendy va bientôt concurrencer Kepa Arrizabalaga dans les buts du club anglais.

Le SRFC pourrait signer Rui Silva

Pour remplacer son gardien du but en instance de départ, le Stade rennais s’est mis aux trousses de Rui Silva, le gardien de but portugais de Grenade qui approche de la fin de son contrat en juin prochain. Ne souhaitant pas prolonger son bail au club espagnol, il aurait déjà trouvé un accord avec le Bétis Séville pour une signature au mois de janvier prochain d’un contrat exécutable dès la saison 2021-2022. Cependant, ce pré-accord signé par le gardien de 26 ans avec le club Andalou s’annulerait en cas d’accord entre Grenade et le Stade rennais pour son transfert cet été. Pour arriver à un tel cas de figure, le Stade rennais devra verser près de 5 millions d’euros pour convaincre les dirigeants de Grenade à céder Rui Silva.