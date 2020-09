Mercato PSG : Leonardo pourrait surprendre avec ce joueur

Le mercato PSG est en passe de sortir de son cadre habituel. Radja Nainggolan pourrait rejoindre le club de la capitale lors de ce marché des transferts. Leonardo, le directeur sportif parisien, travaille sur cette piste du joueur belge de Cagliari.

Mercato PSG : un joueur de 32 ans dans le viseur

Leonardo est en train de surprendre avec le mercato PSG de cet été. Le club de la capitale cible un milieu de terrain et pense pour ce faire à Radja Nainggolan, l’ancien joueur de l’AS Roma et de l’Inter Milan. Ce dernier évolue depuis la saison dernière à Cagliari. En 29 matchs, il a inscrit 6 buts, ce qui met en évidence ses capacités offensives. Cependant, malgré son talent, l’âge de Radja Nainggolan ne cadre pas avec celui d’un joueur pouvant préparer l’avenir au club de la capitale. À 33 ans en mai prochain, il n’aura pas le temps de faire les beaux jours du Paris Saint-Germain avant qu’il ne soit question de son départ à la retraite. Le salaire de Radja Nainggolan est proche des 3,6 millions d’euros par saison, ce qui pourrait en partie justifier l’intérêt du PSG, en proie à des difficultés financières comme tous les clubs d’Europe.

Mercato PSG : Radja Nainggolan, à la suite de Rico et Florenzi ?

Selon Téléfoot La Chaîne, le directeur sportif du Paris Saint-Germain serait aux trousses de ce dernier pour renforcer son équipe. Le mercato PSG s’est récemment animé avec le retour de Sergio Rico dans les buts parisiens et un prêt avec option d’achat d’Alessandro Florenzi. Le PSG ne devrait pas quitter les Unes des médias pour ses dossiers toujours en cours. Sa direction sportive cherche activement à recruter à divers postes, y compris en attaque. Avec l’échec du retour d’Éric Choupo-Moting, Paris devrait réactiver d'autres dossiers. Mais pour son milieu de terrain, la venue de Radja Nainggolan au PSG serait une très grosse surprise pour son incohérence avec le projet défendu par Nasser Al-Khelaïfi.