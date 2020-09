OL : Juninho et Garcia opposés sur la défaite à Montpellier

L’ OL s’est incliné à Montpellier (1-2) mardi soir, en match en retard de la première journée de Ligue 1. Si Juninho croit savoir pourquoi l’Olympique Lyonnais a perdu, Rudi Garcia ne partage pas vraiment son avis.

Juninho pointe un arbitrage toujours contre l’ OL à Montpellier

L’ Olympique Lyonnais ambitionnait de prendre la première place du classement de la Ligue 1 à son rival l’ ASSE. Pour réaliser cet objectif, l’OL devait battre Montpellier HSC. Mais les joueurs de Rudi Garcia n’y sont pas parvenus. Ce sont plutôt les Montpelliérains qui se sont imposés (2-1) au terme d’un match émaillé de deux expulsions. La première de Houssem Aouar peu avant la pause et la seconde de Vitorino Hilton en fin de rencontre. Interrogé par Téléfoot après le match, Juninho n’a pas hésité à pointer l’arbitre. Pour le directeur sportif lyonnais, « il faut un arbitre qui ait du courage » pour officier un match à Montpellier, car à chaque fois que l’ OL joue sur la pelouse de la Mosson, il « repart avec un carton rouge (l’OL s’est incliné à la Mosson 1-0 la saison dernière avec une expulsion de Koné) ». « On ne donne pas un rouge comme ça. Il y a faute, ça méritait un jaune, mais donner un carton rouge à ce moment-là, l’arbitre a décidé du match », a ensuite pesté Juninho. Il faut signaler que François Letexier avait d’abord sorti un carton jaune contre Houssem Aouar pour son tacle sur Arnaud Souquet avant de donner le rouge, après avoir été alerté par la Var.

Rudi Garcia charge ses joueurs

Rudi Garcia, qu’on sait prompt à s’attaquer à l’arbitrage en cas de contre-performance, ne partage pourtant pas le même avis que Juninho. Pour l’entraîneur rhodanien, il faut chercher les raisons de la défaite de l’ OL à Montpellier dans la prestation d’une équipe qui « n’a pas suffisamment joué ». « On fait 15 bonnes minutes où on touche le poteau. C’est dommage de ne pas ouvrir le score contre ce genre d’équipe. Ensuite on a un peu disparu », a regretté le technicien des Gones. Or, les Lyonnais devaient « être présents ici dans la combativité, car on sait que Montpellier impose ça à ses adversaires ». Face à une équipe comme le Montpellier HSC, l’Olympique Lyonnais « savait donc qu’il fallait surtout ne pas faire d’erreur, ne pas être sanctionnés et garder la tête froide ». Hélas, cela n’a pas été le comportement des Rhodaniens.