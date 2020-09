PSG : Layvin Kurzawa fait finalement son mea culpa

Après Neymar Jr, c’est au tour de Layvin Kurzawa de s’exprimer suite à son expulsion dimanche contre l’Olympique de Marseille. L’occasion pour le latéral du PSG de présenter ses excuses.

Les excuses de Layvin Kurzawa après l’OM

Comme rarement ces dernières saisons, le dernier Classique entre le PSG et l’OM a déchaîné les passions. Si Marseille l’a emporté, les deux équipes ont livré un triste spectacle en fin de match. Jérôme Brisard, l’officiel de cette rencontre, a distribué 5 cartons rouges et 14 jaunes. Côté parisien, Layvin Kurzawa a notamment vu rouge. Le latéral gauche a échangé des coups avec son alter égo marseillais Jordan Amavi également exclu. Après son comportement, le défenseur de 28 ans a tenu à s’exprimer. Son compte Instagram a servi de tribune pour l’occasion. Dans son message, il s’excuse pour son comportement. « Je regrette la mauvaise image que j’ai renvoyée auprès des personnes qui regardent le match et surtout les enfants qui rêvent de devenir footballeurs professionnels », peut-on lire.

De lourdes sanctions en vue pour Kurzawa, Neymar Jr et co ?

Cette sortie de Layvin Kurzawa intervient quelques heures après celle de Neymar Jr. Également expulsé contre Marseille, l’attaquant brésilien s’est également exprimé sur les réseaux sociaux. La star du PSG prétend avoir été victime d’insultes racistes de la part d’Alvaro Gonzalez. Chose qui a provoqué son ire sur la pelouse du Parc des Princes. Comme Neymar et Kurzawa, Leandro Paredes a aussi été exclu. Les trois Parisiens, ainsi que les Marseillais Amavi et Benedetto, seront fixés sur leurs sorts ce mercredi. Leurs sanctions seront connues après une réunion de la Commission de discipline de la LFP.