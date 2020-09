OM - ASSE : Villas-Boas et Puel privés de plusieurs cadres

L’ OM recevra l’ASSE jeudi soir (21h) en match en retard de la première journée de Ligue 1. André Villas-Boas et Claude Puel ne pourront pas compter sur leur monde au grand complet.

OM : Deux absents et deux incertains contre l’ASSE

Après ses deux victoires en autant de matchs, l’ OM va recevoir l’ASSE avec pour objectif d’enchaîner une troisième victoire. Mais la mission s’annonce compliquée face à une équipe stéphanoise également très en forme en ce début de saison (2 matchs, 2 victoires). En effet, André Villas-Boas n’aura pas son groupe au grand complet. Le latéral gauche Jordan Amavi et l’avant-centre Dario Benedetto ne seront pas de la partie en raison de leur expulsion sur la pelouse du Paris Saint-Germain (victoire de l’ OM 0-1), dimanche soir. De plus, Bouna Sarr (testé positif au coronavirus le 25 août dernier) et Morgan Sanson (victime de contracture à une cuisse) sont incertains.

L’AS Saint-Etienne pas mieux lotie

Si André Villas-Boas va donc avoir quelques soucis pour composer son onze de départ, ce n’est pas la grande sérénité côté ASSE. Claude Puel sera privé des services du latéral gauche Gabriel Silva, victime d’un mal à une cuisse contracté lors de la préparation estivale. Le coach stéphanois n’est pas sûr non plus de pouvoir aligner l’ailier gauche Arnaud Nordin et le milieu défensif Yvan Neyou, touchés dimanche contre le RC Strasbourg (2-0). « Arnaud Nordin a pris une bonne semelle, il n'est pas forcément forfait. On fera le point d'ici le match. On fera le point également pour Neyou, il a quelques petits bobos », a expliqué le patron du banc de l’AS Saint-Etienne en conférence de presse.