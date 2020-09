FC Nantes Mercato : Le dossier Antonio Colak relancé ?

Alors qu’elle semblait refroidie, la piste menant à Antonio Colak est toujours d’actualité au FC Nantes. Des nouvelles venant de Croatie attestent que le FCN reste intéressé par l’attaquant du HNK Rijeka.

Antonio Colak toujours dans le viseur du FC Nantes

La direction du FC Nantes a multiplié les pistes ces derniers mois pour se trouver un nouveau 9. Les noms de Luis Suarez (Watford), Lincoln (Flamengo) et Fredrik Gulbrandsen (Basaksehir) ont été associés aux Canaris. Alors qu’il semblait classé, le dossier d’Antonio Colak vient de refaire surface. La presse croate assure que les Canaris en pincent toujours pour le joueur de 27 ans. Le journaliste croate Izak Ante Sucic assure en effet que le président du HNK Rijeka est en discussions avec un club de Ligue 1. « D’après nos sources, Antonio Mirko Colak quittera Rijeka d'ici deux semaines. Le président, Damir Miskovic, a confirmé qu’il essayait de le vendre en Ligue 1 ou en Bundesliga », a confié le journaliste sur Twitter.

Un obstacle turc à lever pour les Canaris ?

Sauf que comme l’indique cette source, le FC Nantes doit désormais composer avec des concurrents en Bundesliga et en Turquie. Fenerbahçe est présenté comme un sérieux prétendant. Contrairement au FCN, la formation stambouliote serait même déjà passée à l’offensive à en croire le journaliste. « L’une des deux propositions officielles provient de Fenerbahçe », a-t-il assuré. Reste plus qu’à savoir si la direction des Canaris pourra revenir dans la course pour recruter Antonio Colak. Encore sous contrat jusqu’en 2023, le prix de l’avant-centre est estimé à 4 millions d’euros selon le site spécialisé Transfermark.