PSG : Racisme contre Neymar, l’oncle d’Alvaro sort la vérité

Les insultes racistes qu’Alvaro Gonzalez aurait lancées contre Neymar, lors du match entre le PSG et l’OM (0-1) dimanche soir (3e journée de Ligue 1), continuent à faire parler. Cette fois, c'est l’oncle du défenseur central marseillais qui a révélé sa part de vérité à la presse espagnole.

Neymar traité de « bobo » et non de « mono »

Neymar accuse Alvaro Gonzalez de l’avoir traité de « singe » lors du Classique PSG-OM (0-1). L’affaire bat son plein. Les alliances se sont déjà faites. Neymar a le soutien du Paris Saint-Germain et de plusieurs personnalités du Brésil. L’Olympique de Marseille fait bloc derrière Alvaro Gonzalez. Présents mardi en conférence de presse, le milieu de terrain Valentin Rongier et l’entraîneur André Villas-Boas ont innocenté le défenseur central marseillais et chargé l’attaquant parisien. C’est maintenant l’oncle d’Alvaro Gonzalez qui se prononce sur l’affaire. Selon les déclarations de Manuel Soberón à la chaîne Cuatro, son neveu n’a pas traité Neymar de "mono" (singe), mais de "bobo" (imbécile). D'après son oncle, Alvaro Gonzalez a également dit à Neymar « suc* moi », car ce dernier « l'a constamment insulté durant le match ». Manuel Soberón a aussi révélé que « le meilleur ami d'Alvaro quand il était à l'Espanyol était Caicedo, qui est un joueur de couleur », avant de signaler que « Neymar tente maintenant de minimiser la chose, mais le mal est fait. C'est un peu hypocrite ».

Le PSG veut la lumière sur l’affaire

Pour le PSG, il faut savoir si le défenseur central de l’OM a insulté ou non l’attaquant brésilien. Pour cela, selon Le Parisien, le club de la capitale a engagé des experts pour analyser les images du match. A l’issue de ce visionnage, ces experts devront dire s’il y a eu insultes racistes ou non. De son côté, la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel se réunit ce mercredi soir. Plusieurs faits de jeu survenus lors de ce match seront examinés et de grosses sanctions vont tomber.