OM - ASSE : Valentin Rongier se méfie de l’AS Saint-Étienne

Valentin Rongier, milieu de terrain de l’ OM, ne regarde pas du tout l’ASSE de haut avant leur confrontation. Bien au contraire, il se méfie de l’équipe de Claude Puel qui n’a pas encaissé de but en deux matchs de Ligue 1 disputés.

OM : Rongier, « l’ASSE est difficile à jouer et a de bons joueurs »

Invaincus lors de leurs deux premiers matchs en Ligue 1, l’OM et l’ASSE s’affrontent ce jeudi à 21h au Vélodrome. Valentin Rongier était en conférence de presse pour évoquer cette rencontre, dont l’enjeu majeur est la première place du championnat. Les deux équipes comptent chacune 6 points. Le vainqueur du choc doublera directement le Stade Rennais, leader provisoire. Pour le milieu de terrain, c’est une opportunité à ne pas rater. Toutefois, il s’attend à un match compliqué contre une équipe de l’AS Saint-Étienne, dont il redoute la capacité. « L’ASSE est difficile à jouer, il y a beaucoup de bons joueurs », a reconnu Valentin Rongier, avant de déclarer : « On se méfie des Stéphanois, car ils ont pris 0 but en deux matchs ».

Valentin Rongier vise la 1re place de la Ligue 1

Conscient de l’enjeu de cette rencontre, le N°21 de l’Olympique de Marseille a indiqué que « ce match est très important, car l’équipe qui va l’emporter prendra la tête du championnat ». Pour rappel, l’OM a enregistré ses deux victoires respectivement contre le Stade Brestois (3-2) et face au PSG (1-0), à l’extérieur. Du coup, les Phocéens ne veulent pas se rater au Vélodrome où ils vont enchainer trois matchs (réception du LOSC et du FC Metz après l'ASSE). « On a deux victoires à l’extérieur. Si on arrive justement à faire la différence à domicile, ce sera un très bon début de saison », a confié Valentin Rongier.