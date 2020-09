OL, Barça Mercato : Révélation de Koeman sur Memphis Depay

Annoncé au FC Barcelone, Memphis Depay est toujours un joueur de l’Olympique Lyonnais. Ancien entraîneur de l’attaquant lyonnais en sélection, Ronald Koeman a dévoilé la raison du retard de ce transfert.

Le transfert de Memphis Depay au Barça dans l’impasse

Memphis Depay ne devrait pas aller au terme de son contrat qui expire en juin 2021 avec l’OL. L’attaquant néerlandais rechigne à prolonger avec Lyon et ces derniers jours, un intérêt du FC Barcelone pour le joueur de 26 ans a été confirmé. Nouveau coach du Barça, Ronald Koeman souhaite recruter son jeune compatriote. Seulement, comme le révèle l’ancien sélectionneur des Pays-Bas, le transfert de Depay est soumis à une condition. Les Blaugranas doivent d’abord renflouer leur caisse avant de s’attacher les services de l’actuel capitaine de l’OL. « D’abord, il faut vendre avant de faire venir Depay », admet l’entraîneur du FC Barcelone au micro de Fox Sports.

Des joueurs à sacrifier pour Depay ?

Cette sortie de Ronald Koeman ne fait que confirmer la situation financière du FC Barcelone. Avant le technicien néerlandais, Jean-Michel Aulas allait déjà dans ce sens. Le président de l’OL avait déjà relevé la difficulté pour le Barça à formuler une offre. « Le président du FC Barcelone [Josep Maria Bartomeu, ndlr] m’a indiqué dimanche, que le Barça souffrait beaucoup de la crise du Covid-19 et n’avait pas de possibilité de faire une offre », révélait-il sur son compte Twitter. Après les ventes d’Ivan Rakitic (retourné au FC Séville) et Arthur Melo, les Blaugranas doivent se séparer d’autres éléments pour signer l’ancien mancunien. Arturo Vidal, Luis Suarez et autres Nelson Semedo sont autant de joueurs susceptibles de partir.