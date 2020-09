ASSE Mercato : Assane Diousse, une porte de sortie trouvée

Un troisième joueur indésirable à l’ASSE est sur le point de trouver un point de chute. Il s’agit d’ Assane Diousse qui est annoncé en Turquie pour y passer sa visite médicale, afin de s’engager avec le MKE Ankaragücü.

ASSE : Assane Diousse prêté à Ankaragücü ?

Loïs Diony et Yann M’Vila ont quitté l’ASSE où Claude Puel ne comptait plus sur eux. Ils ont rejoint respectivement Angers SCO et l’Olympiakos (en Grèce). Poussé vers la porte de sortie de l’AS Saint-Étienne comme Diony et M’Vila, Assane Diousse est en passe de rejoindre une nouvelle équipe. Selon les indiscrétions de médias turcs, notamment Ajansspor ou encore Radyospor, le milieu défensif va passer sa visite médicale ce mercredi en Turquie. Et si les tests se déroulent sans aucun souci, il va se lier au MKE Ankaragücü. Selon les sources, le Sénégalais de 22 ans devrait signer un contrat d’une saison, sous la forme d’un prêt.

Diousse déjà prêté une première fois

Assane Diousse s’est engagé avec l’ASSE en août 2017 pour 5 saisons. Il est donc sous contrat dans le Forez jusqu’en juin 2022. Il est arrivé chez les Verts en provenance d’Empoli FC, son club formateur, contre un chèque de 5 M€. Toutefois, il n’a pas réussi à s’imposer dans l’équipe stéphanoise. D’ailleurs en janvier 2019, le club ligérien a tenté de se débarrasser du natif de Dakar (Sénégal) en le prêtant au Chievo Vérone, mais il est revenu à l’issue de la saison. Assane Diousse a porté 48 fois le maillot des Verts et a marqué un seul but, en trois saisons. Selon Transfermarkt, sa cote est de 2,4 M€ sur le marché.