OM Mercato : Attaquant, la rallonge McCourt ne passe pas

Devant les difficultés à trouver un attaquant au prix de 5 ou 6 millions d’euros, Frank McCourt, propriétaire de l’ OM, aurait accepté de rallonger cette somme. Une rallonge budgétaire qui n’aurait toutefois pas permis à l’Olympique de Marseille de signer deux attaquants récemment visés.

OM : McCourt rallonge le budget recrutement pour l’attaquant

André Villas-Boas se sait en position de force en ce début saison en raison des bonnes performances de l’ OM (2 matchs, 2 victoires). Le fait d’avoir surtout battu le PSG (0-1) pourrait avoir donné plus d’assurance à l’entraîneur marseillais pour réclamer ce qu’il souhaite en cette dernière ligne droite de mercato estival, à savoir un attaquant pour épauler Dario Benedetto. Une demande bien reçue par Pablo Longoria, qui a longtemps été coincé par le budget initialement alloué pour signer l’oiseau rare. Les pistes Boulaye Dia, El Bilal Touré (Stade de Reims), Mariano Diaz (Real Madrid)… n’ont rien donné. Conscient des difficultés à recruter un attaquant avec cette somme, Frank McCourt aurait décidé de la rallonger. Selon L’Équipe ce mercredi, le propriétaire de l’ OM aurait accepté d’investir entre 15 et 20 millions d’euros pour signer Darwin Nuñez (Benfica Lisbonne).

Les Marseillais en échec sur deux pistes malgré la rallonge

Mais hélas, même cette rallonge n’a pas permis de signer le prodige uruguayen de 21 ans Darwin Nuñez, très performant avec Almeria la saison dernière (16 buts en 30 matchs) et parti à Benfica cet été contre 25 millions d’euros, le plus gros achat de l’histoire du club lisboète. Second échec des recruteurs olympiens malgré la rallonge budgétaire, Wilson Isidor. Joueur de l’AS Monaco prêté à Laval la saison dernière, la pépite de 20 ans aurait refusé une offre de l’ OM pour être prêtée cette saison à Bastia Borgo. Pablo Longoria devra donc s’activer, car plus le mercato tire à sa fin, moins les 15 ou 20 millions d’euros auront de la valeur pour signer l’attaquant souhaité par André Villas-Boas...