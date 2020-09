Montpellier HSC - OL (2-1) : Andy Delort réplique à Juninho

Le Montpellier HSC a infligé une défaite à l’OL (2-1), mardi. En colère à cause de cette défaite, Juninho a critiqué le jeu des Pailladins. Andy Delort n’a pas laissé passer l’occasion de lui répondre.

Montpellier HSC : Juninho critique le jeu des Pailladins

Réduit à 10 peu avant la pause, l’OL a été battu par le Montpellier HSC lors du match en retard de la 1re journée de Ligue 1, disputé mardi au stade de la Mosson, grâce à un doublé de Téji Savanier (38e et 59e). Le match a été marqué par deux cartons rouges, celui d’Houssem Aouar (44e) et celui de Vitorino Hilton (81e). Selon les commentaires de Juninho, les Montpelliérains n’ont pas proposé de jeu et cela a fait déjouer les Lyonnais. « Ça balance devant sur les deux attaquants qui posent beaucoup de problèmes physiquement. Ils font des appels et ne se fatiguent jamais. Ça t’empêche de sortir le ballon tranquillement, mais on le savait », a-t-il critiqué au live de Téléfoot.

Delort rappelle le geste technique de Savanier au DS de l'OL

Les deux attaquants du MHSC évoqués par le directeur sportif (DS) de l’Olympique Lyonnais sont Gaëtan Laborde et Andy Delort. Et justement, le dernier a répondu aux accusations de Juninho, dans un message ironique. « Ici, il y a panenka et c’est tout en finesse », a-t-il balancé sur Twitter, photo à l’appui. En effet, Téji Savanier avait inscrit le premier but du Montpellier HSC, sur penalty. Il avait opté pour une panenka qui n’a laissé aucune chance à Anthony Lopez. Un geste technique souligné par Andy Delort.