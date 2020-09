PSG - OM : Neymar accusé d'insultes homophobes envers Alvaro

Nouveau rebondissement dans l’affaire Neymar-Alvaro. Alors qu’il accuse le défenseur marseillais de l’avoir traité de singe lors du Classique PSG - OM (0-1), Neymar aurait lui-même tenu des propos homophobes contre son adversaire.

Neymar vraiment insulté par Alvaro Gonzalez ?

L’affaire Neymar-Alvaro semble bien parti pour durer. Les premières accusations sont venues de Neymar qui a repproché à Alvaro Gonzalez de lui avoir lancé des insultes racistes lors du choc entre le PSG et l’OM. Selon le crack brésilien, le défenseur central olympien l’aurait traité de « singe, fils de pute ». Si le Brésilien a déjà reçu le soutien du Paris Saint-Germain et de plusieurs personnalités de son pays, aucune preuve de ses accusations n’a cependant encore été apportée (aucune image, aucun enregistrement sonore, aucun témoignage). Pour y voir clair, le PSG a, selon Le Parisien, décidé de mandater des experts chargés de visionner les images du match pour dire si oui ou non l’ancien Barcelonais a été insulté par le taulier espagnol.

L’arroseur arrosé ?

En attendant les conclusions du visionnage et le verdict de la commission de discipline de la LFP qui se réunira ce mercredi soir, Alvaro Gonzalez vient de recevoir un soutien de poids. La chaîne Gol Television a écouté l’échange houleux entre l'ancien joueur du FC Santos et son adversaire. Selon ce média espagnol, l'enfant de Mogi das Cruzes a traité le joueur marseillais de "puto maricon", ce qui est une insulte homophobe se traduisant par "putain de pédé". Il faut toutefois signaler qu’on n'entend pas distinctement cette insulte à cause du commentateur qui parle en même temps. Mais si Neymar a vraiment tenu ces propos, l’affaire prendra une nouvelle tournure…