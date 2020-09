Nîmes Olympique Mercato : Un coup en D3 espagnole en vue ?

En quête d’un renfort offensif, le Nîmes Olympique pourrait recruter un attaquant du côté de l’Espagne. La direction des Crocos serait intéressée par Diego Rolan, ancien des Girondins de Bordeaux.

Un intérêt du Nîmes Olympique pour Diego Rolan

Après deux défaites de suite en championnat, Jérôme Arpinon veut du renfort en attaque. Celui-ci pourrait venir de l’Espagne. Comme l’annonce France Bleu Gard, le Nîmes Olympique est proche de recruter Diego Rolan. Âgé de 27 ans, l’attaquant uruguayen (25 sélections/4 buts) évolue actuellement du côté du Deportivo La Corogne. D’après la même source, la direction de Nîmes a déjà trouvé un accord avec le pensionnaire de D3 espagnole pour le transfert du joueur. Un montant de 2 millions d’euros ainsi qu’un pourcentage à la revente sont évoqués. Il ne reste plus qu’à convaincre le joueur. L’ancien bordelais s’est déjà entretenu avec Reda Hammache, le directeur sportif du Nîmes Olympique, qui lui aurait adressé une proposition de contrat. Le joueur devrait lâcher sa réponse en fin de semaine.

La Ligue 1, le meilleur choix pour Rolan ?

En cas d’accord, Diego Rolan devrait signer son retour en Ligue 1. Il a évolué pendant trois saisons et demie aux Girondins de Bordeaux (2013-2017). Il compte au total 33 buts et 12 passes décisives en 121 matchs de Ligue 1. Depuis son départ du championnat, l’Uruguayen n’est plus parvenu à réaliser de pareilles performances. Joueur de La Corogne depuis 2018, le natif de Montevideo a déjà été prêté trois fois par la formation espagnole. La saison dernière, il était prêté au FC Juarez au Mexique. Une pige mexicaine durant laquelle il a inscrit 8 buts en 21 apparitions.