OL : Les nouvelles de Thiago Mendes, victime d’un accident

Thiago Mendes n’a pas pris part au match de l’OL contre le Montpellier HSC (1-2) mardi. Victime d’un accident la veille, il était resté à Lyon. Le Brésilien a donné de ses nouvelles via son compte Instagram.

Thiago Mendes évoque « une grosse frayeur et des blessures »

Le Montpellier HSC a défait l’OL au Stade de la Mosson mardi soir. Indisponible pour cette rencontre, Thiago Mendes n’a pas pu suivre la rencontre. Et pour cause, il était en observation à l’hôpital. En effet, le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais a été victime d’un accident de la route avant le déplacement des Gones en Hérault. « J’ai été surpris par un camion incontrôlé qui a heurté l’arrière de notre voiture, sur le chemin de l’entraînement [lundi, ndlr] », a-t-il annoncé sur les réseaux sociaux. Thiago Mendes s’en est sorti avec des blessures légères. « La voiture s’est renversée et nous avons été traînés sur quelques mètres sur la piste. Je n’ai eu que quelques blessures. C’était une grosse frayeur ! Je suis sous surveillance médicale », a-t-il communiqué.

Thiago Mendes incertain contre Nîmes Olympique

Après sa défaite à Montpellier, l’OL (11e avec 4 points) accueille le Nîmes Olympique (13e avec 3 points) ce vendredi (21h), en ouverture de la 4e journée du championnat. À 2 jours du rendez-vous, il n'est pas certain que le milieu défensif de 28 ans soit prêt pour affronter les Crocos à Décines. Il faut dire que ce dernier n’est pas parmi les premiers choix de Rudi Garcia. Pour preuve, il était resté sur le banc de touche lors de la victoire des Lyonnais sur le Dijon FCO (4-1). Face aux Girondins à Bordeaux (0-0), Thiago Mendes était remplaçant au coup d’envoi et n’avait joué que les 30 dernières minutes.