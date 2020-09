RC Lens : Ligue 1, Kakuta rêve grand pour le Racing Club

Gaël Kakuta est revenu cet été au RC Lens, son club formateur, en provenance d'Amiens SC. Après trois journées de Ligue 1, il vise très haut avec le Racing Club.

RC Lens : Kakuta veut apporter son expérience

Gaël Kakuta nourrit une grande ambition pour le RC Lens, club qu’il a retrouvé en juillet 2020 grâce à son transfert d’Amiens SC. Titulaire lors des trois premières journées de Ligue 1, il a déjà marqué 2 buts. Dès lors, il veut aider le Racing Club à atteindre ses objectifs en fin de saison. « J’ai acquis une certaine expérience… Je veux apporter cela au club et l’aider à atteindre ces objectifs », a déclaré le milieu offensif sur Téléfoot, tout en précisant que « c’est avec un grand plaisir », qu’il a rejoint le RCL. « À 29 ans, je pense pouvoir accomplir encore beaucoup de choses », a-t-il ajouté. La recrue estivale du club promu en Ligue 1 a promis ensuite de s’installer durablement au RC Lens. Il se dit d’ailleurs déjà intégré et très impliqué dans le projet des Sang et Or. « Tous les jours, je viens à l’entrainement hyper content. C’est très important », a relevé le joueur de 29 ans.

Gaël Kakuta a bien démarré la saison avec le Racing Club

Rappelons que Gaël Kakuta est revenu dans le club nordiste, 13 après son départ. Il y avait été formé entre 1999 et 2007, avant de partir à Chelsea où il a parachevé sa formation. Gaël Kakuta a évolué dans 11 clubs, notamment Chelsea, Lazio Rome, FC Séville, et dans 6 championnats différents (Angleterre, Pays-Bas, Italie, Espagne, Chine et France). Le natif de Lille est prêté au Racing Club pour l’exercice 2020-2021, mais son contrat est assorti d’une option d’achat obligatoire pour 3 saisons, si le club assure son maintien dans l'élite. D'ailleurs, le RC Lens est 8e au classement de la Ligue 1 avec 6 points +1 grâce à ses victoires sur le PSG (1-0) et le FC Lorient (3-2). L'équipe de Franck Haise affrontera les Girondins de Bordeaux samedi (21h), à Bollaert.