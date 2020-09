PSG : Thomas Tuchel encore sans ses stars contre le FC Metz

Défait lors de ses deux premières sorties en Ligue 1, le PSG reçoit le FC Metz ce mercredi. Thomas Tuchel devra une fois de plus composer avec plusieurs absents de marque.

Thomas Tuchel de nouveau sans Mbappé et Neymar

Finaliste de la dernière édition de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain réalise un mauvais début de saison. Le champion de France en titre reste sur deux défaites de rang en championnat. Ce mercredi, les hommes de Thomas Tuchel vont tenter de signer leur premier succès de la saison. Le PSG reçoit le FC Metz en match en retard de la 1re journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, le coach parisien ne pourra pas compter sur sept titulaires potentiels. Kylian Mbappé est encore en phase de reprise après avoir été testé positif à la Covid-19. Touchés aux adducteurs, Thilo Kehrer et Marco Verratti sont forfaits. Ils ne s’étaient déjà pas entraînés mardi. Recruté après la date initiale de cette affiche, Alessandro Florenzi n’est pas qualifié pour affronter Metz. Neymar Jr, Leandro Paredes et Layvin Kurzawa sont suspendus pour ce match après leurs expulsions dimanche contre l’OM (défaite 0-1).

De grosses sanctions en vue ?

À noter que Neymar Jr, Leandro Paredes et Layvin Kurzawa seront fixés sur leurs sorts dans les prochaines heures. La Commission de Discipline de la LFP va en effet livrer son verdict à l’encontre des trois Parisiens et des Marseillais Benedetto et Amavi. La Ligue devrait également statuer sur le cas d’Angel Di Maria. Les dernières images de Téléfoot ont prouvé que l’Argentin a tenté de cracher sur Alvaro Gonzalez. En l’absence de certains cadres, Thomas Tuchel a de nouveau convoqué quelques jeunes pour la réception de Metz : Maxen Kapo, Bandiougou Fadiga, Arnaud Kalimuendo, Timothée Pembélé et Kays Ruiz-Atil. Le technicien allemand enregistre cependant les retours de Mauro Icardi et Marquinhos.

Le groupe du PSG contre le FC Metz :

Bulka, Navas, Rico - Bakker, Bernat, Dagba, Diallo, Kimpembe, Marquinhos, Pembélé - Draxler, Fadiga, Gueye, Herrera, Kapo, Ruiz - Di Maria, Icardi, Jesé, Kalimuendo, Sarabia.