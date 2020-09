OM : Neymar dans le collimateur de l’agent d’Alvaro Gonzalez

Après les accusations de Neymar portées sur Alvaro Gonzalez, l’agent du défenseur de l’OM se réserve le droit de poursuivre la star du PSG. Il songe ainsi à laver l’honneur de son protégé accusé d’insultes racistes et menacé de mort.

Neymar menacé de poursuite par le clan Alvaro Gonzalez

Accusé par Neymar de lui avoir tenu des propos racistes lors du classico PSG - OM, Alvaro Gonzalez a reçu de nombreuses menaces de tout genre. Certain que le joueur espagnol n’est pas coupable des faits qui lui sont reprochés, son représentant prévoit de poursuivre le N°10 du Paris Saint-Germain. « Ce n’est pas agréable qu’on t’envoie un million de tweets avec des accusations et des menaces de mort. C’est dépasser les bornes et il faut arrêter ça. Pour moi, c’est sanctionnable. On se réserve le droit d’enclencher les mécanismes opportuns pour préserver l’honneur d’Alvaro », a déclaré José Rodri, l’agent du joueur phocéen, au micro de la radio Onda Cero.

Alvaro Gonzalez exemplaire selon son représentant

En attendant la décision de la Commission de Discipline de la LFP ce mercredi, le clan Alvaro Gonzalez le défend bec et ongles. « Il a une conduite irréprochable. Il n’a jamais été impliqué dans de tels faits avant. En aucun cas il n’a prononcé des expressions racistes contre Neymar. Alvaro est triste ! Il y a même eu des expressions homophobes et péjoratives à son encontre », a expliqué José Rodri. Pour rappel, Neymar avait été exclu en toute fin du match perdu (0-1) au Parc des Princes contre l'OM.