OL Mercato : Melvin Bard rempile pour deux saisons (Off.)

L’ OL ne veut pas se faire piquer son prometteur défenseur très courtisé, Melvin Bard. Le club rhodanien a donc blindé son contrat de deux saisons supplémentaires.

L'OL prolonge le contrat de Melvin Bard jusqu'en 2024

Initialement lié à l’OL jusqu’au 30 juin 2022, Melvin Bard est dans le viseur de plusieurs clubs, dont le Bayern Munich et l'OGC Nice. Conscients de la menace des prétendants de l’arrière latéral gauche, les dirigeants de l’Olympique Lyonnais se sont empressés de lui offrir un nouveau contrat de deux saisons. Ce mercredi, le joueur de 19 ans a prolongé son bail avec son club formateur jusqu’en juin 2024. Arrivé à l’académie de l’OL en 2016, Melvin Bard a progressé rapidement. Ainsi, il a signé son premier contrat professionnel en août 2019 et a fait ses débuts en Ligue 1 le 6 décembre de la même année. Grâce à ses performances avec la réserve lyonnaise en Youth League la saison dernière et à ses débuts satisfaisants avec l’équipe de Rudi Garcia, le natif de Lyon a été convoqué en sélection de France Espoirs, début septembre. Il était accompagné de ses coéquipiers Maxence Caqueret (20 ans) et Jeff Reine-Adélaïde (22 ans).

Bard a choisi Lyon pour poursuivre sa progression

Melvin Bard a réagi à la signature de son nouveau bail avec l’Olympique Lyonnais. Il confirme des sollicitations, mais il a préféré rester dans le cocon familial de son club formateur. « C’est une grande fierté de prolonger mon contrat ici. Cela me fait extrêmement plaisir. L’OL, c’est mon club de cœur, c’est là où j’ai toujours voulu réussir. J’ai eu quelques sollicitations d’autres clubs cet été, mais mon choix et celui de mes proches a toujours été l’OL », a exprimé la pépite.