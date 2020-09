RC Lens : Gervais Martel juge les débuts des Sang et Or

Ancien président du RC Lens, Gervais Martel suit toujours l’actualité des Sang et Or avec attention. Celui qui vient de rejoindre le collège des indépendants de la LFP s’est prononcé sur le début de saison des Sang et Or.

L’avis de Gervais Martel sur le début de saison du RC Lens

Dauphin du FC Lorient en Ligue 2 la saison dernière, le RC Lens a signé son retour dans l’élite cette année. Les Sang et Or enregistrent deux victoires (dont un succès contre le PSG 1-0) et une défaite après trois journées. Un bilan jugé satisfaisant par Gervais Martel. Interrogé par la Radio chrétienne francophone, l’ancien président du club artésien s’est exprimé sur les débuts des poulains de Franck Haise en Ligue 1. « C’est un très bon début de saison », a indiqué l’homme d’affaires de 65 ans.

L’objectif minimum des Sang et Or cette saison

Pour son retour en Ligue 1, le RC Lens affiche un modeste objectif. Comme l’a indiqué Arnaud Pouille, le principal défi pour le club de l’Artois sera de rester dans l’élite. « Il y a une attente légitime des supporters mais l’objectif c’est évidemment le maintien », confiait le directeur général de Lens à France Bleu Nord. Un objectif que les Lensois peuvent atteindre et même dépasser en poursuivant sur leur dynamique actuelle. Ils restent sur deux victoires de rang en championnat. Pour Gervais Martel, l’exploit contre le PSG peut être un catalyseur. « Battre Paris n’est jamais anecdotique même si c’était dans des conditions particulières car ils ne vont pas en perdre beaucoup. Ça fait 3 points presque inespérés dans la marche à suivre, ça peut souder encore plus le groupe », estime l’ancien patron des Sang et Or.