SCO Angers : Mauvaise nouvelle, décès d' André Guedson

Le SCO Angers a été touché par une triste nouvelle hier mardi. André Guedson, son ancien entraîneur, est décédé à l’âge de 71 ans des suites d’une longue maladie.

SCO Angers : André Guedson est décédé

La nouvelle est tombée au SCO Angers comme un coup de massue. André Guedson est décédé hier à l’âge de 71 ans des suites d’une longue maladie. Les messages de condoléances ont immédiatement afflué. Dans l’ensemble, les anciens joueurs du club angevin passés sous la houlette de l’illustre disparu s’en souviennent comme d’un entraîneur très humain, mais tout aussi rigoureux au travail. « J’avais vu son épouse en octobre dernier, elle m’avait parlé de ses problèmes de santé. Je suis très peiné, touché », a témoigné dans les colonnes de Ouest-FranceChristophe Lagrange, ex-buteur angevin ayant été coaché par l'ancien défenseur.

Qui était André Guedson ?

Après ses débuts de joueur au SM Caen (1963-1971), André Guedson signe à l’AS Monaco (1971-1976), au SC Bastia (1976-1978), puis aux Girondins de Bordeaux (1978) et à l’OGC Nice (novembre 1978-1981). Il joue la finale de la coupe de France avec l’AS Monaco (1974) et les deux finales de la coupe de l’UEFA avec le SC Bastia (1978). Sa carrière de joueur terminée, il devient plus tard entraîneur de la réserve du SCO Angers (1988-1996), puis de l’équipe professionnelle (1996-1997). C’est au Stade Brestois qu’André Guedson a mis fin à sa carrière d’entraîneur en tant qu’adjoint de Gérald Baticle (2008-2009). Toute la famille angevine et la France sportive ne l’oublieront jamais.