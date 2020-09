PSG : Comportement de Neymar, Courbis accuse Thomas Tuchel

Neymar a été exclu en toute fin de match lors du classico entre le PSG et l’OM (0-1). Rolland Courbis estime que Thomas Tuchel n’a pas d’emprise sur la star brésilienne.

Neymar, Tuchel a-t-il du mal à le gérer ?

Contrôlé positif à la covid-19, Neymar avait été confiné chez lui au moins une semaine. Il avait ainsi manqué le match du PSG contre le RC Lens, en même temps que 6 autres coéquipiers aussi atteints de coronavirus. Revenu dans le groupe pour le choc contre l’OM dimanche dernier, Neymar a été expulsé en fin de match d’un carton rouge direct suite à une altercation avec Alvaro Gonzalez dans la bagarre généralisée. Dans ses commentaires sur le comportement du Brésilien, Rolland Courbis pointe le manque d’autorité de Thomas Tuchel sur ce dernier. « Tuchel se trompe dans la gestion de Neymar, il se trompe dans la gestion du numéro 9, il se trompe dans la gestion de Marquinhos », a-t-il fait remarquer sur RMC. « Chaque fois que Neymar prend le ballon, il veut faire la différence tout seul. Mais ça ne se règle pas en management, ça ? » a déploré le technicien français. De l’avis de Rolland Courbis, « Neymar, c’est un pur-sang ». Cependant, l’ancien coach des Girondins de Bordeaux et de l’OM avoue qu’il « ne voit pas de jockey aujourd’hui ». Le coach de 67 ans met en effet en cause la gestion de l’entraîneur du PSG. Selon lui, le technicien allemand n’arrive pas « à gérer un groupe avec de grands joueurs et des caractères différents ».

PSG : Neymar, 5 matchs, 0 but

Pour rappel, Neymar n'a pas marqué de but lors de ses 5 derniers matchs. Il a été muet contre l'OL en finale de la coupe de la Ligue (0-0, 6 t.a.b à 5). Idem lors du ''Final 8'' de la Ligue des champions disputé à Lisbonne, contre l'Atalanta Bergame en quart de finale (2-1 ), le RB Leipzig en demi-finale (3-0) et face au Bayern Munich en finale (0-1), ainsi qu'en Ligue 1 contre l'OM (0-1).