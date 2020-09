FC Nantes : Attaquant, les Canaris torpillés de l’intérieur

Priorité du mercato estival du FC Nantes, l’attaquant n’a pourtant pas encore été signé par les recruteurs canaris. Les difficultés de la cellule de recrutement nantaise à signer l’oiseau rare ont été dévoilées.

FC Nantes mercato : la signature de l’attaquant plombée en interne

On a longtemps cru que la signature de l’attaquant traînait en raison de désaccords entre l’entraîneur Christian Gourcuff et le président Waldemar Kita sur le profil recherché. Mais il n’en serait rien. Selon l'insider Emmanuel Merceron, le FC Nantes a du mal à signer un attaquant cet été à cause de plusieurs courants contradictoires et internes au club. Le journaliste indique qu’ « à Nantes, il y a au moins quatre réseaux différents pour recruter ». Le confrère ajoute que ces quatre courants « ne visent pas les mêmes profils… n'utilisent pas les mêmes agents ». Et Emmanuel Merceron de conclure : « Donc tout est torpillé pour des raisons d'égo/politique ou tout est trop long et ça file aux autres. »

Quelles pistes pour l’attaquant ?

Pour renforcer leur secteur offensif cet été, les recruteurs du FC Nantes auraient sondés plusieurs pistes. Visé par les Canaris, Adolfo Gaich (ex-San Lorenzo) a finalement signé au CSKA Moscou contre un chèque de 8,5 millions d’euros, bien loin des 15 millions d’euros que San Lorenzo attendait. Il faut signaler qu’Adolfo Gaich ne voulait toutefois pas évoluer en Russie. Autre cible du FC Nantes, Antonio Colak. Si le buteur croate a un bon de sortie de Rijeka, il devrait débarquer non pas dans la Cité des Ducs, mais à Fenerbahçe qui aurait déjà transmis une offre alléchante aux dirigeants croates. Enfin, les pistes menant à Lincoln (Flamengo) et à Fredrik Gulbrandsen (Basaksehir) semblent également bouchées… Est-ce la conséquence des contradictions des différents groupes de recrutement internes au FC Nantes ?