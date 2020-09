PSG - FC Metz (1-0) : Thomas Tuchel entre joie et tristesse

Défait lors des deux premières journées de championnat, le PSG s’est offert son premier succès (1-0) mercredi. Thomas Tuchel s’est livré après cette victoire arrachée dans des conditions particulières.

Thomas Tuchel savoure après Metz

Le Paris Saint-Germain tient sa première victoire en Ligue 1. Un but de Julian Draxler a suffi au PSG pour signer son premier succès contre le FC Metz mercredi au Parc des Princes. Ce succès (à 9 contre 11) a une saveur particulière pour Thomas Tuchel. Le coach allemand l’a fait savoir après le coup de sifflet final. « Les joueurs ont eu une super mentalité, ils ont couru comme des fous. On joue sans entraînement contre des équipes fortes […] Derrière, on joue avec des joueurs pas habitués à jouer ensemble. On mérite de gagner ce match », a déclaré le coach du PSG au micro de Téléfoot. Avec cette victoire, Paris remonte à la 15e place de Ligue 1. Le FC Metz reste dans la zone rouge et occupe la 18e position.

Un succès qui laisse des traces pour Paris

Satisfait du succès des siens, Thomas Tuchel sera de nouveau confronté à un casse-tête dimanche à Nice. Le coach du Paris Saint-Germain se retrouve encore privé de plusieurs éléments. Expulsé après un deuxième carton jaune, Abdou Diallo ne fera pas le déplacement à l’Allianz Riviera. Quant à Juan Bernat, il pourrait manquer plusieurs semaines de compétition. Thomas Tuchel s’est montré pessimiste au sujet du défenseur espagnol en conférence de presse. « Je suis très très triste. Je m’attends à une grande blessure », a déploré le technicien allemand qui devra également composer avec les absences de Layvin Kurzawa, Neymar Jr et Leandro Paredes sanctionnés par la LFP. Les trois Parisiens avaient été expulsés lors du Classique contre l’OM dimanche (défaite 0-1).