PSG : Le verdict est tombé pour Neymar, Kurzawa et Paredes

Réunie mercredi, la Commission de discipline de la LFP a sanctionné les joueurs expulsés lors de PSG – OM. Layvin Kurzawa a écopé de la sanction la plus lourde.

Les joueurs du PSG frappés par la LFP

Après leurs expulsions lors du Classique, les joueurs du PSG et de l’OM sont fixés sur leurs sorts. La Commission de discipline de la LFP a rendu son verdict mercredi. Neymar Jr, Leandro Paredes et Layvin Kurzawa manqueront au moins deux matchs chacun. L’ailier brésilien et le milieu argentin écopent de trois matchs de suspension, dont un, avec sursis. La Ligue a également ouvert une enquête sur les présumés propos racistes qu’aurait prononcé Alvaro Gonzalez à l’endroit du Brésilien. Le latéral gauche parisien en prend cher après sa violente altercation avec Jordan Amavi en fin de match. L’ancien monégasque va rater les six prochaines rencontres du PSG. Le défenseur marseillais écope de trois matchs fermes de suspension. Dario Benedetto est suspendu pour deux matchs, dont un avec sursis.

Une sanction en vue pour Di Maria ?

Auteur d’un crachat en direction d’Alvaro Gonzalez, Angel Di Maria pourrait également recevoir une sanction disciplinaire. L’Argentin sera entendu le 23 septembre lors de la prochaine réunion de la Commission de discipline de la Ligue. Avec ces nouvelles condamnations, Thomas Tuchel voit la liste de ses absents s’allonger. Mercredi contre Metz (victoire 1-0), le coach du PSG était déjà privé des trois joueurs condamnés mais également de Mbappé, Kehrer, Icardi et Verratti. Durant le match, le technicien allemand a également perdu Juan Bernat (blessé) et Abdou Diallo (expulsé).