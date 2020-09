OM Mercato : Luis Suarez, une bonne et une mauvaise nouvelle

Le désir de recruter un attaquant supplémentaire fait courir Pablo Longoria en ces dernières semaines de mercato estival. Si le directeur du football de l’ OM a coché le nom de Luis Suarez sur sa short list, il sait désormais ce que veut le joueur de Watford.

Luis Suarez en quête d’un projet intéressant

À la fin de la saison dernière, Luis Suarez est retourné à Watford, son club propriétaire. Mais ses stats (16 buts et 6 passes décisives) au Real Saragosse (D2 espagnole) où il évoluait en prêt la saison dernière l’ont placé dans le viseur de plusieurs clubs, dont l’ OM. Chargé de trouver l’attaquant supplémentaire réclamé par André Villas-Boas cet été, Pablo Longoria aurait donc coché le nom du buteur colombien sur sa liste de cibles offensives. Un intérêt auquel ne serait pas opposé Luis Suarez, qui « a montré qu'il est prêt pour jouer en première division dans une équipe avec un objectif plus élevé que le simple maintien », selon les confidences faites à Foot Mercato par Javier Marin, journaliste de AS. « Il n'y a aucun doute qu'il a un avenir brillant devant lui et qu'il terminera dans un grand club », a même ajouté le confrère espagnol.

Mission possible pour l’ OM ?

Cette saison, l’ OM vise le sommet, à savoir le titre de champion de France. Avec les difficultés du PSG, cet objectif n’est pas irréalisable, même si le championnat ne fait que commencer. Pour le projet sportif, Luis Suarez et l’Olympique de Marseille sont sur la même longueur d’onde. Mais de là à signer le joueur de 22 ans, la mission paraît compliquée. En effet, après l’avoir successivement prêté à Valladolid B, Nastic Tarragone et Saragosse ces dernières saisons, les Hornets ne veulent plus entendre parler de prêt pour Luis Suarez. Cette fois, Watford voudrait le vendre entre 15 et 20 millions d’euros. Un prix qui pourrait freiner l’ OM qui aurait seulement 5 à 6 millions d’euros. Sauf si Frank McCourt a vraiment rallongé le budget pour recruter l’attaquant...