OM-ASSE : Sur quelle chaîne voir le match et à quelle heure

Le match OM-ASSE reporté, de la première journée de Ligue 1, se joue ce jeudi. Si la question est sur quelle chaîne voir le match et à quelle heure, Foot sur 7 vous apporte la réponse concernant cette affiche du jour.

OM-ASSE, sur quelle chaîne faut-il suivre le match ?

Un petit nouveau s’est implanté dans le paysage des diffuseurs télé en France. C’est sur la chaîne Téléfoot du groupe Mediapro Sport France SARL que vous pourrez suivre le match de ce soir opposant OM-ASSE. Ce match comptant pour la première journée de Ligue 1 entre l’Olympique de Marseille et l’AS Saint-Étienne devait se jouer en début de compétition. L’affiche avait été reportée à cause des cas de Covid-19 confirmés à l’OM. Plusieurs joueurs du club phocéen étaient porteurs de ce virus. Le protocole sanitaire mis en place par la LFP s’est donc déroulé et la décision a été prise d’ajourner la rencontre. Du côté de l’ASSE, plusieurs cas de Covid-19 ont été confirmés également quelques jours avant la date initiale de la rencontre.

Depuis, l’ OM a disputé les deux autres de ses trois matchs de ce début de saison 2020-2021. Les hommes d’André Villas-Boas font pour le moment un sans faute puisqu’ils ont glané deux succès consécutifs. Le club phocéen s’est offert deux victoires face au Stade brestois (2-3) puis face à son rival le PSG (0-1). De son côté, l’As Saint-Étienne, n’a pas fait moins bien. Les protégés de Claude Puel ont pris les 6 points de leurs deux premiers matchs de la saison. Ils ont battu le FC Lorient puis le RC Strasbourg à chaque fois sur le score de 2-0. Passé ce qui pourrait être des matchs d’échauffement pour les Verts, ce jeudi va être un jour de vérité pour l’entraîneur stéphanois et ses joueurs. Face à l’OM, un grand du championnat, le club du Forez va montrer sa capacité à résister aux plus grands cette saison.

Le match OM-ASSE sera donc bien diffusé sur la chaîne Téléfoot du groupe Mediapro Sport France SARL, à 21h.