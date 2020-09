OGC Nice : Les Aiglons se frottent les mains avant le PSG

L’ OGC Nice recevra le PSG dimanche (13h) lors de la 4e journée de Ligue 1. Le Paris Saint-Germain va présenter un effectif très diminué.

OGC Nice : rien que de bonnes nouvelles avant le PSG

Le PSG va payer très cher le comportement de certains de ses joueurs lors de la défaite face à l’OM (0-1, dimanche, 3e journée de Ligue 1). Impliqués dans les incidents regrettables qui ont émaillé le Classique, Neymar, Leandro Paredes et Layvin Kurzawa connaissent leurs sanctions depuis hier mercredi, après la réunion de la commission de discipline de la LFP. Les deux premiers ont écopé de 3 matchs de suspension dont 1 avec sursis, alors que le dernier est suspendu pour 6 rencontres. Si l’ OGC Nice, prochain adversaire du club de la capitale accueille déjà cette nouvelle avec joie, ce n’est cependant pas tout. Les Parisiens seront également privés d’Abdou Diallo (expulsé) et de Juan Bernat (sorti sur blessure) contre le FC Metz (1-0), hier soir en match en retard de la 1re journée de Ligue 1. C’est donc un groupe parisien très diminué qui ira défier l’ OGC Nice sur la pelouse de l'Allianz Riviera. Une excellente nouvelle pour Patrick Vieira et ses joueurs qui devraient profiter de cette situation pour faire un résultat face à l’ogre parisien en difficulté en ce début de saison.

Réaction de Thomas Tuchel face aux sanctions de ses joueurs

C’est en plein match entre le Paris Saint-Germain et le FC Metz (1-0) que Thomas Tuchel a appris les sanctions de la commission de discipline contre Neymar, Leandro Paredes et Layvin Kurzawa. Interrogé après la rencontre, l’entraîneur parisien a d’abord répondu qu’il préférait ne rien dire pour ne pas être sanctionné à son tour. Mais le technicien allemand ne s’est tout de même pas empêché de se prononcer sur la sanction de Leandro Paredes. Il s’est dit « très surpris », car il n’avait « jamais vu un joueur avoir pris deux cartons jaunes et être suspendu pour deux matchs ». L'ex-patron du banc du Borussia Dortmund a également anticipé sur une possible sanction d’Angel Di Maria, qui devra être entendu prochainement pour son crachat vers Alvaro Gonzalez. Le coach parisien a déclaré : « Di Maria aussi ? Je suis très surpris qu’il doive aller parler à la commission. Si je dois craindre aussi une suspension pour lui… On va accepter. Je ne vais pas parler de cette chose. »