ASSE Mercato : Situation de Khazri et Boudebouz, le point

La situation de Wahbi Khazri et Ryad Boudebouz à l’ ASSE n’a pas bougé. Ils ne figurent pas dans le groupe de Claude Puel pour la 4e journée de Ligue 1. Cependant, ils n’ont pas fait leurs valises contrairement aux dernières rumeurs sur leur avenir.

ASSE : Khazri n'a pas fait ses valises, Boudebouz veut rester

Wahbi Khazri (29 ans) est toujours à l’ASSE, alors qu’il a été annoncé vers Bordeaux ou encore Trabzonspor en Turquie un temps. Ce jeudi, des indices sur son éventuel départ ont été donnés par un média, mais il n’en est rien selon But Football Club. L’attaquant tunisien a bel et bien inscrit ses enfants à Saint-Étienne dans leur même établissement, selon le portail. Il n’a donc pas fait ses valises comme l’a prétendu la première source. Comme Wahbi Khazri, Ryad Boudebouz est également indésirable à l’AS Saint-Étienne et poussé vers la porte de sortie du club. Toutefois, le milieu offensif de 30 ans ne souhaite pas quitter le club ligérien cet été. Bien au contraire, il veut prouver à l’entraineur des Stéphanois qu’il mérite de jouer dans son équipe. Dans ses confidences à But, le clan Ryad Boudebouz « a confirmé que ce dernier comptait rester à l'ASSE pour faire évoluer l'avis de Claude Puel à son égard ».

Khazri et Boudebouz concernés par la réduction de la masse salariale

Wahbi Khazri et Ryad Boudebouz sont sous contrat à l’ASSE jusqu’à fin juin 2022. Le premier est arrivé dans le Forez en juillet 2018, tandis que le second a débarqué en juillet 2019. Comptés parmi les plus gros salaires de l’effectif des Verts, ils sont concernés par l’opération baisse de la masse salariale initiée par le manager général. Khazri émarge à 210 000 € par mois (2,52 M€ par saison), tandis que Boudebouz perçoit 190 000 € mensuel (2,28 M€ par an), selon les chiffres de L’Équipe.