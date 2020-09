Stade Rennais Mercato : Fikayo Tomori sauvé par les Bretons ?

Le Stade Rennais FC serait finalement disposé à céder Edouard Mendy à Chelsea, mais pas avant d’avoir obtenu le prêt de Fikayo Tomori dans la balance. Un intérêt du SRFC qui devrait plaire au jeune défenseur central anglais barré par des concurrents de poids à Chelsea.

Fikayo Tomori inclus dans l’opération Edouard Mendy ?

Pas convaincu par les prestations de Kepa Arrizabalaga, Chelsea aimerait signer Edouard Mendy pour le concurrencer. Après avoir hésité, le Stade Rennais FC serait désormais disposé à céder son gardien contre un chèque de 25 millions d’euros. Les dirigeants rennais voudraient également que Fikayo Tomori soit inclus dans l’opération sous forme de prêt. Une demande justifiée par le désir des Rennais de signer un second défenseur central cet été, après l’arrivée de Nayef Aguerd en provenance du Dijon FCO. Le défenseur central blue de 22 ans ne serait pas opposé à l’intérêt des Bretons. En effet, en concurrence avec Thiago Silva, Antonio Rüdiger, Andreas Christensen et Kurt Zuma, on voit mal comment Fikayo Tomori pourrait s’imposer ou même gagner du temps de jeu. Or, en Bretagne, l’international anglais serait titulaire dans une formation présente en Ligue des champions… Mais pour les recruteurs du Stade Rennais FC, l’affaire est encore loin d’être dans la poche.

Le Stade Rennais FC concurrencé par Everton

Selon les informations de Sky Sports, Everton serait également attiré par le profil de Fikayo Tomori pour renforcer son secteur défensif cette saison. Les Toffees sollicitent également un prêt du jeune défenseur de Chelsea. Résultat, la cible ne considère plus seulement l’intérêt du Stade Rennais FC, mais aussi celui d’Everton et devrait choisir entre les deux formations. Les Bretons peuvent toujours compter sur le dossier Edouard Mendy…