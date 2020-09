LOSC : Botman dévoile un rêve fou et les moyens d'y parvenir

Recrue estivale du LOSC, Sven Botman vise très grand. Il veut être champion de France avec Lille OSC et sait déjà comment atteindre cet objectif.

Sven Botman présent au LOSC pour être champion de Ligue 1

Le Néerlandais déterminé à s’imposer chez les Dogues













En quête d’un défenseur central cet été, le LOSC a approché Sven Botman et lui a présenté un projet séduisant. « Le premier contact, c’était en Juin. Lille est venu avec un bon discours et un bon projet. Les contacts ont avancé », a expliqué le défenseur central néerlandais de 20 ans au micro de Téléfoot. Sven Botman a signé un bail de 5 ans contre un chèque de 8 millions d’euros. Il dit avoir « choisi Lille, parce qu’évoluer en Ligue 1, c’est assez physique ». Mais c’est surtout l’ambition affichée par Lille OSC, à savoir la conquête du titre de champion de France, qui a le plus séduit le jeune Néerlandais. « La compétition me ressemble et en France, Lille est une très bonne équipe qui est en lice pour le titre », a-t-il estimé. Une ambition du LOSC qui l’a immédiatement dissuadé de signer un nouveau contrat avec l’ Ajax Amsterdam . « J’allais signer un nouveau contrat avec l’Ajax, mais Lille est arrivé et j’ai préféré opter pour le LOSC », a-t-il révélé.Sven Botman vise donc le titre de champion de France avec le LOSC. Pour réaliser cet objectif, le défenseur sait déjà qu’ « en France, ne pas encaisser de but est plus important que créer des opportunités à partir du gardien ». La recrue estivale de Lille OSC sait donc ce qu’il lui reste à faire. « Il faut que je m’habitue le plus vite, dans le jeu, dans la langue pour réussir à apporter mes qualités de leader, que j’utilisais bien dans mes jeunes années à l’Ajax et à Heerenveen », a déclaré le néo-Dogue.